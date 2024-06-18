Деякі вулиці Дніпра 18 червня майже на весь день залишаться без світла: адреси

Про це йдеться на офіційному сайті приватної енергетичної компанії ЦЕК.
У зв’язку з проведенням планових робіт сьогодні, 18 червня, буде призупинено електропостачання з 08:00 до 18:00 за такими адресами:
Також, вчора ми писали, що сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла триватимуть протягом усієї доби, варто зарядити гаджети та павербанки.
Детальну інформацію про відключення світла у Дніпрі можна дізнатися у Telegram-каналі ЦЕК або на їх сайті.
Абоненти ДТЕК можуть прослідкувати за графіками відключення на офіційному сайті.
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