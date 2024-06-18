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Деякі вулиці Дніпра 18 червня майже на весь день залишаться без світла: адреси

Сьогодні 06:36
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Сьогодні, 18 червня, у Дніпрі деяким мешканцям відключать світло майже на весь день.

Новости Днепра про Деякі вулиці Дніпра 18 червня майже на весь день залишаться без світла: адреси

Про це йдеться на офіційному сайті приватної енергетичної компанії ЦЕК.

У зв’язку з проведенням планових робіт сьогодні, 18 червня, буде призупинено електропостачання з 08:00 до 18:00 за такими адресами:

  • вул. Академіка Янгеля: 1; 
  • вул. Незалежності: 8, 10, 12-А, 13-Б, 14, 15-А, 16, 17, 19-А, 21, 29; 
  • просп. Олександра Поля: 100, 104, 106-А, 108, 110;
  • вул. Артилерійська: 46; 
  • вул. Киргизька: 1; 
  • просп. Богдана Хмельницького: 93-99 (непарні);
  • вул. Робоча: 164-А, 166-А.

Також, вчора ми писали, що сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла триватимуть протягом усієї доби, варто зарядити гаджети та павербанки. 

Детальну інформацію про відключення світла у Дніпрі можна дізнатися у Telegram-каналі ЦЕК або на їх сайті.

Абоненти ДТЕК можуть прослідкувати за графіками відключення на офіційному сайті.

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Новости Днепра про Деякі вулиці Дніпра 18 червня майже на весь день залишаться без світла: адресиУкраїнська Новости Днепра про Деякі вулиці Дніпра 18 червня майже на весь день залишаться без світла: адресиРусский

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