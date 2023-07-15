Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Деякі трамваї не курсуватимуть, а кілька маршруток змінять рух: як у Дніпрі в суботу працює громадський транспорт

Деякі трамваї не курсуватимуть, а кілька маршруток змінять рух: як у Дніпрі в суботу працює громадський транспорт

Сьогодні 08:59
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про Деякі трамваї не курсуватимуть, а кілька маршруток змінять рух: як у Дніпрі в суботу працює громадський транспорт

Сьогодні, 15 липня, у Дніпрі деякі трамваї та автобуси змінили рух.

Так, трамваї №15 не курсуватимуть.

Також у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської внесено зміни в роботу деяких автобусних маршрутів:

  • №146-Б здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів;
  • №157-А здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
  • №156, №156-А, №90 здійснюватимуть об’їзд за схемою: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
  • № 75-К здійснюватиме об’їзд за схемою: Криворізьке шосе – вул. Криворізька – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути вийде 133 одиниці рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 707 машин (з них 108 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Читайте також:

Новости Днепра про Деякі трамваї не курсуватимуть, а кілька маршруток змінять рух: як у Дніпрі в суботу працює громадський транспортУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині легковик влетів в дерево: 4 постраждалих
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
На Дніпропетровщині легковик влетів в дерево: 4 постраждалих

Учора ввечері, 14 липня, на трасі між селами Булахівка та…

Безкінечні тривоги: як минула ніч на Дніпропетровщині
Новини Дніпра
Сьогодні 07:54
Безкінечні тривоги: як минула ніч на Дніпропетровщині

Уночі було кілька повітряних тривог, до того ж різні моніторингові…

У Кривому Розі безвісти зникла 17-річна дівчина: допоможіть знайти
Новини Дніпра
Вчора 18:11
У Кривому Розі безвісти зникла 17-річна дівчина: допоможіть знайти

Потрібна ваша допомога!

Шукали два дні: у Дніпропетровській області в ставку втонув 34-річний чоловік
Новини Дніпра
Вчора 17:59
Шукали два дні: у Дніпропетровській області в ставку втонув 34-річний чоловік

У Синельниківському районі з води витягли потопельника.

Наверх