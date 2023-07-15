Деякі трамваї не курсуватимуть, а кілька маршруток змінять рух: як у Дніпрі в суботу працює громадський транспорт

Сьогодні, 15 липня, у Дніпрі деякі трамваї та автобуси змінили рух.
Так, трамваї №15 не курсуватимуть.
Також у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської внесено зміни в роботу деяких автобусних маршрутів:
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути вийде 133 одиниці рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 707 машин (з них 108 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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