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  • Деякі споживачі Дніпра та області знеструмлені: через обстріли 1 травня є пошкодження електромереж

Деякі споживачі Дніпра та області знеструмлені: через обстріли 1 травня є пошкодження електромереж

Сьогодні 13:13
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У Дніпрі та області є знеструмлення через нічні обстріли.

Новости Днепра про Деякі споживачі Дніпра та області знеструмлені: через обстріли 1 травня є пошкодження електромереж

Про це повідомили в Міненерго.

У відомстві зазначили, що через нічні ракетні обстріли, є незначні пошкодження електромереж в Дніпропетровській та Херсонській областях. Втім, електрогенеруючі об’єкти не постраждали, тому планових чи екстрених відключень не буде. 

Через пошкодження розподільчих мереж, знеструмлено деяких споживачів у Дніпрі та області. Щоб усунути наслідки обстрілів, потрібно декілька днів. 

Важка ситуація з електропостачанням також на Херсонщині. Там через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у Херсоні та ще 7,1 тисячі — в області. 

Нагадаємо, сьогодні вночі та зранку росіяни намагалися обстріляли Дніпро та область. Дніпряни чули декілька вибухів, але обійшлося без жертв та пошкоджень. Сили ППО знищили 7 ракет. А ось в Павлограді внаслідок ракетного обстрілу постраждало 35 людей, з них п’ятеро – діти. Пошкоджено декілька десятків будинків, школи та промислове підприємство.

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Новости Днепра про Деякі споживачі Дніпра та області знеструмлені: через обстріли 1 травня є пошкодження електромережУкраїнська

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