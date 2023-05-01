Деякі споживачі Дніпра та області знеструмлені: через обстріли 1 травня є пошкодження електромереж

У Дніпрі та області є знеструмлення через нічні обстріли.

Про це повідомили в Міненерго.

У відомстві зазначили, що через нічні ракетні обстріли, є незначні пошкодження електромереж в Дніпропетровській та Херсонській областях. Втім, електрогенеруючі об’єкти не постраждали, тому планових чи екстрених відключень не буде.

Через пошкодження розподільчих мереж, знеструмлено деяких споживачів у Дніпрі та області. Щоб усунути наслідки обстрілів, потрібно декілька днів.

Важка ситуація з електропостачанням також на Херсонщині. Там через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у Херсоні та ще 7,1 тисячі — в області.

Нагадаємо, сьогодні вночі та зранку росіяни намагалися обстріляли Дніпро та область. Дніпряни чули декілька вибухів, але обійшлося без жертв та пошкоджень. Сили ППО знищили 7 ракет. А ось в Павлограді внаслідок ракетного обстрілу постраждало 35 людей, з них п’ятеро – діти. Пошкоджено декілька десятків будинків, школи та промислове підприємство.