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  • Деякі популярні автобуси та тролейбуси, що курсують через центр Дніпра, змінять свій маршрут

Деякі популярні автобуси та тролейбуси, що курсують через центр Дніпра, змінять свій маршрут

Сьогодні 13:21
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У Дніпрі деякі тролейбуси та автобуси курсуватимуть інакше.

Новости Днепра про Деякі популярні автобуси та тролейбуси, що курсують через центр Дніпра, змінять свій маршрут

У Дніпрі з 22 червня деякі тролейбуси та автобуси курсуватимуть інакше.

У Департаменті транспорту зазначили, що з суботи, 22 червня, комунальники розпочнуть ремонт мережі зливової каналізації по вулиці Князя Володимира Великого. 

Які зміни передбачаються:

  • автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в обʼїзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;
  • тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в обʼїзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.
  • буде тимчасово скасовано зупинку “вул. Князя Володимира Великого”, натомість тролейбуси №7, №14, №17, №20, прямуючи до середмістя, зупинятимуться на зупинці “Міст-Сіті центр”.

Департамент просить вибачення за тимчасові незручності та просить планувати поїздки з урахуванням цих змін.

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Новости Днепра про Деякі популярні автобуси та тролейбуси, що курсують через центр Дніпра, змінять свій маршрутУкраїнська Новости Днепра про Деякі популярні автобуси та тролейбуси, що курсують через центр Дніпра, змінять свій маршрутРусский

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