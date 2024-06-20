Сайт Дніпра Новини Деякі популярні автобуси та тролейбуси, що курсують через центр Дніпра, змінять свій маршрут Деякі популярні автобуси та тролейбуси, що курсують через центр Дніпра, змінять свій маршрут
У Дніпрі деякі тролейбуси та автобуси курсуватимуть інакше.
У Дніпрі з 22 червня деякі тролейбуси та автобуси курсуватимуть інакше.
У Департаменті транспорту зазначили, що з суботи, 22 червня, комунальники розпочнуть ремонт мережі зливової каналізації по вулиці Князя Володимира Великого.
Які зміни передбачаються: автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в обʼїзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха; тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в обʼїзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха. буде тимчасово скасовано зупинку “вул. Князя Володимира Великого”, натомість тролейбуси №7, №14, №17, №20, прямуючи до середмістя, зупинятимуться на зупинці “Міст-Сіті центр”.
Департамент просить вибачення за тимчасові незручності та просить планувати поїздки з урахуванням цих змін.
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