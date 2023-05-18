Деякі пенсіонери можуть взагалі не платити за комуналку: хто саме

Але є умови.

Оплата комунальних послуг болюче питання для багатьох пенсіонерів, які отримують маленькі виплати від держави та вважаються малозабезпеченими. Для таких людей існують соціальні субсидії та пільги. Проте, деякі літні люди можуть взагалі не платити за комунальні послуги, але є нюанси.

Пенсіонери, які живуть в селах можуть отримати пільги та 100% знижку на оплату комунальних послуг. Це стосується тих, хто до пенсії працював:

педагогом;

медиком;

фармацевтом;

бібліотекарем;

із захисту рослин у сільській місцевості та селищах міського типу.

Але отримати пільгу можуть тільки ті, чий середньомісячний дохід становить не більше 3760 гривень. Тобто, якщо ваша пенсія в місяць 3800 гривень, то ви вже не маєте права на 100% знижку, натомість можете оформити субсидію, яка допоможе оплачувати рахунки за комунальні послуги. Для цього треба звернутися до Пенсійного фонду. Раніше ми публікували інструкцію, як це зробити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині здорожчає електроенергія. За підрахунками ОВА, домогосподарства почнуть платити н 200-300 гривень більше.

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