Деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води: подробиці

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт у провулку Зенітному, 3 припинено водопостачання ж\м Діївка-1.
Також проводяться аварійні роботи на Запорізькому шосе (Фреззія). Тому без води залишилися мешканці селищ Братське та Волоське.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
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