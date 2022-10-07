Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води: подробиці

Деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води: подробиці

Сьогодні 12:47
просмотров

Сьогодні, 7 жовтня, деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води.

Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води: подробиці

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт у провулку Зенітному, 3 припинено водопостачання ж\м Діївка-1.

Також проводяться аварійні роботи на Запорізькому шосе (Фреззія). Тому без води залишилися мешканці селищ Братське та Волоське.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води: подробиці

Читайте також: 

Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води: подробиціРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині СБУ викрила проросійського блогера-колаборанта
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:32
    На Дніпропетровщині СБУ викрила проросійського блогера-колаборанта

    Безробітній чоловік вирішив стати новим «Шарієм».

    Виїхала автобусом з Польщі: розшукують 48-річну жінку з Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:04
    Виїхала автобусом з Польщі: розшукують 48-річну жінку з Дніпропетровської області

    Допоможіть знайти людину!

    Голова Дніпропетровської облради розповів, чи існує загроза блекауту в області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:27
    Голова Дніпропетровської облради розповів, чи існує загроза блекауту в області

    Ворог лютує, тому кількість обстрілів може збільшуватися.

    Військовий облік для жінок офіційно зробили добровільним, але є виняток
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:17
    Військовий облік для жінок офіційно зробили добровільним, але є виняток

    Сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому закон №6482 щодо добровільного…

    Наверх