Деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води: подробиці

Сьогодні, 7 жовтня, деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт у провулку Зенітному, 3 припинено водопостачання ж\м Діївка-1.

Також проводяться аварійні роботи на Запорізькому шосе (Фреззія). Тому без води залишилися мешканці селищ Братське та Волоське.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

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