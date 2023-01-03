Деякі мешканці Дніпра сьогодні залишилися без води: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Агнії Барто, 5 частково припинено водопостачання:
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Богатирській припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
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