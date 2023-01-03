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Деякі мешканці Дніпра сьогодні залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні 14:57
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Сьогодні, 3 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра сьогодні залишилися без води: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Агнії Барто, 5 частково припинено водопостачання:

  • вул. Агнії Барто;
  • вул. Немировича-Данченка.

Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра сьогодні залишилися без води: причина та адреси

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Богатирській припинено водопостачання:

  • сел. Чаплі.

Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра сьогодні залишилися без води: причина та адреси

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

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Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра сьогодні залишилися без води: причина та адресиУкраїнська Новости Днепра про Деякі мешканці Дніпра сьогодні залишилися без води: причина та адресиРусский

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