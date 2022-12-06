Деякі мешканці АНД та Шевченківського районів Дніпра залишилися без води: причина

Сьогодні, 6 грудня, деякі мешканці Амур-Нижньодніпровського та Шевченківського районів залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – усунення пошкодження на вул. Саксаганського та аварійні роботи на вул. Лебединській, 5.

Тому без води мешканці:

вул. Саксаганського;

вул. Пирогова;

вул. Леонтовича;

вул. Виборної;

вул. Володимирської;

вул. Карабінівської;

вул. Слобідської;

вул. Рівненської;

приватного сектору АНД району.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Малиновій, 46, вул. Каруни, 10 та вул. Софії Ковалевській, 3 припинено водопостачання цих вулиць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси.

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