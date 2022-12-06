Деякі мешканці АНД та Шевченківського районів Дніпра залишилися без води: причина

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Причина – усунення пошкодження на вул. Саксаганського та аварійні роботи на вул. Лебединській, 5.
Тому без води мешканці:
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Малиновій, 46, вул. Каруни, 10 та вул. Софії Ковалевській, 3 припинено водопостачання цих вулиць.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси.
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