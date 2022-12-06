Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Деякі мешканці АНД та Шевченківського районів Дніпра залишилися без води: причина

Деякі мешканці АНД та Шевченківського районів Дніпра залишилися без води: причина

Сьогодні 14:19
просмотров

Сьогодні, 6 грудня, деякі мешканці Амур-Нижньодніпровського та Шевченківського районів залишилися без води.

Новости Днепра про Деякі мешканці АНД та Шевченківського районів Дніпра залишилися без води: причина

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – усунення пошкодження на вул. Саксаганського та аварійні роботи на вул. Лебединській, 5.

Тому без води мешканці:

  • вул. Саксаганського;
  • вул. Пирогова;
  • вул. Леонтовича;
  • вул. Виборної;
  • вул. Володимирської;
  • вул. Карабінівської;
  • вул. Слобідської;
  • вул. Рівненської;
  • приватного сектору АНД району.

Новости Днепра про Деякі мешканці АНД та Шевченківського районів Дніпра залишилися без води: причина

Новости Днепра про Деякі мешканці АНД та Шевченківського районів Дніпра залишилися без води: причина

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Малиновій, 46, вул. Каруни, 10 та  вул. Софії Ковалевській, 3 припинено водопостачання цих вулиць.

Новости Днепра про Деякі мешканці АНД та Шевченківського районів Дніпра залишилися без води: причина

Новости Днепра про Деякі мешканці АНД та Шевченківського районів Дніпра залишилися без води: причина

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси.

Читайте також:

Новости Днепра про Деякі мешканці АНД та Шевченківського районів Дніпра залишилися без води: причинаУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Чайник, рушник та оцет: як погладити одяг, коли немає світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:21
    Чайник, рушник та оцет: як погладити одяг, коли немає світла

    Аварійне відключення світла у Дніпрі може повторитися у будь-який день.…

    У Дніпрі зі шпилів будинків на Робочій, які у липні пошкодили “прильоти”, прибрали радянські зірки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:14
    У Дніпрі зі шпилів будинків на Робочій, які у липні пошкодили “прильоти”, прибрали радянські зірки (ФОТО)

    На Робочій позбавилися радянських зірок.

    У Дніпрі у ресторані під столом знайшли “гранату”: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:12
    У Дніпрі у ресторані під столом знайшли “гранату”: коментар поліції

    Ми повідомляли, що у Дніпрі у ресторані Bartolomeo під столом…

    У Дніпрі розповіли історію 8-річного хлопчика, який загинув від ракети, яка влучила в його будинок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:24
    У Дніпрі розповіли історію 8-річного хлопчика, який загинув від ракети, яка влучила в його будинок

    Хлопчик загинув разом зі своїми рідними, коли в його будинок…

    Наверх