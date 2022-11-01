Десяток операцій та харчування через вену: рятувальниця із Дніпра розповіла про 7 місяців лікування після атаки

Речниця дніпровських рятувальників Євгенія Дудка розповіла про важкі сім місяців реабілітації.

Речниця ДСНС в Дніпропетровській області Євгенія Дудка, яка отримала важке поранення під час обстрілу аеропорту 10 квітня, уже 5 місяців лікується в Німеччині. Дівчина пережила 11 складних операцій, попереду ще тривала реабілітація.

У своїх соцмережах вона поділилася своїм досвідом. Євгенія каже, що з самого початку була впевнена, що зможе вижити. Дівчина зізналась, що місяців складного лікування, харчування тільки через вену та постійні операції, щось в ній змінили.

Стало тяжче мріти в майбутнє. Кожного дня разів десять опускаються руки. Але я розумію, що краще не стане, якщо здаватися і не боротися. Тому в одинадцяте піднімаю свої руки і берусь себе лікувати, – зазначила Євгенія.

Рятувальниця вже може ходити, щоправда поки що тільки лікарняними коридорами.

Євгенія закликає всіх, хто теж переживає тяжкі часи не боятися іноді бути слабкими, проте постійно шукати причину боротися далі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: