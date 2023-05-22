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Десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі та Дніпровському районі відключили воду

Сьогодні 12:14
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Зробіть запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про Десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі та Дніпровському районі відключили воду

Сьогодні, 22 травня, деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вулиці Автодорожня, 44 припинено водопостачання вулиць:

  • Автодорожня,
  • Мальовнича,
  • Командира Юніна,
  • Відпочинку,
  • Романовського,
  • Липнева,
  • Зоопаркова.

Крім того, аварійно-відновлювальні роботи проводяться на вулиці Сурська, 141 (селище Новоолександрівка). Тому припинено водопостачання:

  • вул. Сурська,
  • вул. Центральна,
  • вул. Українська,
  • вул. Липнева,
  • вул. Шевченка,
  • пров. Тихий,
  • пров. Шкільний,
  • пров. Мічуріна.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі та Дніпровському районі відключили воду

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині деякі громади залишилися без води: подробиці. 

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Новости Днепра про Десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі та Дніпровському районі відключили водуУкраїнська

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