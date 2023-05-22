Десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі та Дніпровському районі відключили воду

Зробіть запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 22 травня, деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вулиці Автодорожня, 44 припинено водопостачання вулиць:

Автодорожня,

Мальовнича,

Командира Юніна,

Відпочинку,

Романовського,

Липнева,

Зоопаркова.

Крім того, аварійно-відновлювальні роботи проводяться на вулиці Сурська, 141 (селище Новоолександрівка). Тому припинено водопостачання:

вул. Сурська,

вул. Центральна,

вул. Українська,

вул. Липнева,

вул. Шевченка,

пров. Тихий,

пров. Шкільний,

пров. Мічуріна.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині деякі громади залишилися без води: подробиці.

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