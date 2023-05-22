Десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі та Дніпровському районі відключили воду

Сьогодні, 22 травня, деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вулиці Автодорожня, 44 припинено водопостачання вулиць:
Крім того, аварійно-відновлювальні роботи проводяться на вулиці Сурська, 141 (селище Новоолександрівка). Тому припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині деякі громади залишилися без води: подробиці.
Читайте також:
Автор:
Будьте обережні з вогнем!
Інформація для мешканців Синельниківського та Павлоградського районів.
Чоловік вже отримував підозру за антиукраїнську пропаганду, але не покаявся…
Чоловік потрощив могили своїх батьків.