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  • Дешевше на 32 млн грн: Дніпропетровський трубний завод повторно виставили на торги

Дешевше на 32 млн грн: Дніпропетровський трубний завод повторно виставили на торги

Сьогодні 12:54
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Торги заплановано на 6 листопада, а стартова ціна лоту знижена до 128 млн грн (було 160 млн грн).

Новости Днепра про Дешевше на 32 млн грн: Дніпропетровський трубний завод повторно виставили на торги

На онлайн-аукціон повторно виставили ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» – ціну знизили на 32 млн грн (було 160 млн грн, а стало – 128 млн грн).

Про це йдеться на сайті «Prozorro.Продажі».

Новости Днепра про Дешевше на 32 млн грн: Дніпропетровський трубний завод повторно виставили на торги

Зазначимо, Дніпропетровський трубний завод входить у групу “Індустріальний союз Донбасу” – однієї з найбільших корпорацій України, яку пов’язують з Сергієм Тарутою.

Покупцеві пропонують:

  • головний корпусу трубоелектрозварювального цеху – ТЕЗЦ, заг. пл. – 24775,1 кв. м.;
  • підвали;
  • ганки, сходи, сходи пожежні, приямок, козирець тощо;
  • запаси заводу.

Аукціон планують провести 6 листопада за схемою гібридного голландського аукціону, який проходить в три етапи та розрахований на покрокове зниження початкової вартості, аж поки хтось з учасників не зупинить це зниження.

Що відомо про завод

Підприємство має майже столітню історію. Його збудували 1928 року. Завод спеціалізувався на виробництві безшовних електрозварювальних труб, які використовують при будівництві. 2011 року починається занепад через проблеми з постачанням сировини. Згодом більшість персоналу звільнили, а 2021-го його визнали банкрутом. 2022 року підприємство почали “різати на металолом”, тож найближчим часом відновити виробництво не вдасться. 

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Новости Днепра про Дешевше на 32 млн грн: Дніпропетровський трубний завод повторно виставили на торгиУкраїнська Новости Днепра про Дешевше на 32 млн грн: Дніпропетровський трубний завод повторно виставили на торгиРусский

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