Мешканець Кривого Рогу ледве не загинув через дерево, яке на нього впало: подробиці

У Кривому Розі рятувальники допомогли чоловікові, на якого впало важке дерево просто на подвір'ї його будинку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився учора, 19 березня, на вулиці Курганській Саксаганського району Кривого Рогу. На місцевого жителя у дворі його будинку раптово впало дерево, через що він отримав травму та опинився знерухомленим. Йому на допомогу викликали рятувальників.

Співробітники Служби порятунку бензопилою розпиляли коріння дерева та звільнили чоловіка 1972 року народження.

Потерпілого передали медикам для госпіталізації. Попередній діагноз – забій правої нижньої кінцівки.

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