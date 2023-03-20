Мешканець Кривого Рогу ледве не загинув через дерево, яке на нього впало: подробиці

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився учора, 19 березня, на вулиці Курганській Саксаганського району Кривого Рогу. На місцевого жителя у дворі його будинку раптово впало дерево, через що він отримав травму та опинився знерухомленим. Йому на допомогу викликали рятувальників.
Співробітники Служби порятунку бензопилою розпиляли коріння дерева та звільнили чоловіка 1972 року народження.
Потерпілого передали медикам для госпіталізації. Попередній діагноз – забій правої нижньої кінцівки.
Читайте також:
Автор:
Протягом 20 березня приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові ремонтні…
Сьогодні, 20 березня, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі…
6-річний хлопчик грався з однолітками у зруйнованій покинутій будівлі в…
Дніпропетровщина втратила ще одного героя. В селищі Гвардійське Новомосковського району…