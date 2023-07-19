Депутата з Дніпропетровщини оштрафували на 2 мільйони гривень: чим він провинився

У депутата з Кривого Рогу конфіскували понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

За даними відомства, депутат однієї з територіальних громад Дніпропетровщини купив елітний автомобіль, хоча офіційно не мав грошей на таку коштовну покупку. До ВАКСу звернулася Спеціальна антикорупційна прокуратура, яка запідозрила посадовця в нечесності.

Як повідомили в суді, депутат придбав автівку Mercesed-Benz S450 4matic 2021 року випуску за понад 3,6 млн грн.

Тож 10 липня ВАКС частково задовольнила позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до депутата та ухвалив стягнути в дохід держави вартість частини автомобіля (54,17%), тобто – 1 959 817, 69 грн. Саме цієї суми, на думку САП, не вистачило б посадовцю для купівлі машини.

Тепер депутат може оскаржити вирок протягом 30 днів.

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