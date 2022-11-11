Депутат з Кривого Рогу Олег Щербак підірвався на боєприпасі, звільняючи Херсонщину

Боєць 129 окремої Криворізької бригади ТРО та депутат Криворізької міськради отримав вибухове поранення.

Наразі постраждалий знаходиться у важкому стані у відділенні реанімації. За станом його здоров’я спостерігають лікарі. Уламки від гранати потрапили у мозок.

Відомо, що Олег Щербак пішов воювати з початку повномасштабного вторгнення, а у жовтні був нагороджений нагрудним знаком за роботу над звільненням Херсонщини.

Джерело: Свої Кривий Ріг

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