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  • Депутат з Кривого Рогу Олег Щербак підірвався на боєприпасі, звільняючи Херсонщину

Депутат з Кривого Рогу Олег Щербак підірвався на боєприпасі, звільняючи Херсонщину

Сьогодні 18:45
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Боєць 129 окремої Криворізької бригади ТРО та депутат Криворізької міськради отримав вибухове поранення.

Новости Днепра про Депутат з Кривого Рогу Олег Щербак підірвався на боєприпасі, звільняючи Херсонщину

Наразі постраждалий знаходиться у важкому стані у відділенні реанімації. За станом його здоров’я спостерігають лікарі. Уламки від гранати потрапили у мозок. 

Відомо, що Олег Щербак пішов воювати з початку повномасштабного вторгнення, а у жовтні був нагороджений нагрудним знаком за роботу над звільненням Херсонщини.

Джерело: Свої Кривий Ріг

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Новости Днепра про Депутат з Кривого Рогу Олег Щербак підірвався на боєприпасі, звільняючи ХерсонщинуУкраїнська Новости Днепра про Депутат з Кривого Рогу Олег Щербак підірвався на боєприпасі, звільняючи ХерсонщинуРусский

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