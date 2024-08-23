День прапора-2024: у Дніпрі провели патріотичний флешмоб

У Дніпрі біля центрального входу до парку Шевченка з нагоди Дня Прапора організували патріотичний флешмоб.
Вихованці Дитячо-юнацького центру “Штурм” розгорнули жовто-блакитний стяг біля колон у парку Шевченка і провели мітинг, під час якого виконали Державний Гімн України. Присутні віддали шану захисникам, які боронять Україну, а також вшанували пам’ять загиблих Героїв хвилиною мовчання.
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