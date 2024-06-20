День літнього сонцестояння 2024: прикмети, традиції та що не можна робити

Сьогодні, 20 червня – найдовший день у році або, як його ще називають, день літнього сонцестояння. Сьогодні світловий день триває понад 17 годин, а ніч – найкоротша за рік. Ще кілька днів висоти Сонця будуть незмінні, а потім потроху світловий день почне зменшуватися. Сонцестояння настає коли Південний полюс Землі досягає максимального нахилу у бік Сонця, що перебуває на небозводі. Через це дата дня сонцестояння завжди плаває. Цього року це 20 червня, але може бути 21 або 22 червня. Так, 2025 року день літнього сонцестояння буде припадати на 21 червня.

Журналісти dnepr.info дізналися традиції цього дня.

Чому це не найспекотніший день у році

Незважаючи на те, що в день літнього сонцестояння Сонце знаходиться ближче до одного з полюсів Землі, на температурі повітря це ніяк не позначається. Справа в тому, що більшу частину планети «наповнює» вода, що має високу теплоємність. При її нагріванні частина тепла витрачається на розрив водневих зв’язків і тому щоб прогріти всю воду на планеті потрібен час, тому справжню спеку після літнього сонцестояння можна відчути тільки через 30-40 днів після події.

Після 20 червня у північній півкулі Землі день починає зменшуватись, а ніч збільшуватись, а у південній – навпаки.

Що можна робити у цей день

Вважається, що день літнього сонцестояння є ідеальним часом для початку чогось нового. Люди вірили, що якщо сьогодні вдягнути одяг світлого кольору, танцювати, співати, прикрасити свій будинок травами та квітами це допоможе залучити удачу до будинку та життя.

Наші пращури наділяли Сонце магічними властивостями і вірили, що всі вчинки та думки людини у цей день повернуться йому сторицею у майбутньому.

Що не можна робити

У день літнього сонцестояння існує низка заборон. Звідки вони пішли – сказати точно неможливо. Вважається, що цього дня у «повітрі» витає велика кількість різної енергії, що впливає на ясність думок, тому сьогодні краще не приймати важливих рішень, а вирішення складних завдань відкласти до завтра. У день літнього сонцестояння краще не сваритися та не конфліктувати. Вважається, що у цей день конфлікти мають тривалі наслідки. Наші пращури вірили, що сьогодні Всесвіт може посилати людині різні знаки. Це може бути різні природні явища, зустрічі, т.п. Ці знаки краще не ігнорувати.

Також наші пращури вважали, що не можна в цей день згадувати минулі образи, одягати брудний, старий одяг.

Прикмети дня літнього сонцестояння

Багато роси вранці обіцяє багатий урожай. За старих часів росу збирали в глечик і вважали, що вона має цілющі властивості. Такими ж властивостями наділяли воду, набрану вранці в день сонцестояння з криниць та джерел. Нею вмивалися та пили.

Якщо ввечері у небі було багато зірок – вважалося, що влітку у лісі буде багато грибів. Зустріч ранку вранці цього дня обіцяла здоров’я та оберіг від неприємностей на весь рік. Дощ у цей день обіцяв поганий врожай. Грім – до кінця місяця йтиме дощ.

А ось людей, народжених у день сонцестояння, вважали такими, що можуть наврочити. Але в той же час вважалося, що у них буде хороше здоров’я і щаслива доля, тому що їх захищає Сонце. А будинок від негараздів та нещасть мав захищати букет із трав мар’янника дубового, повішений цього дня на вхідні двері.

Наші пращури вірили, що день літнього сонцестояння – найвдаліший у році для укладення шлюбу, а якщо в цей день перелізти через 12 парканів і загадати бажання – воно обов’язково мало збутися протягом року. Але згодом люди лазити через паркани втомилися і почали вірити, що якщо просто загадати та візуалізувати бажання цього дня – воно здійсниться.

Люди вірили, що цього дня можна позбутися різних недуг, для цього потрібно просто попаритися у лазні з віником. Тільки зібраний він мав бути також у день літнього сонцестояння.

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