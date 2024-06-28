День Конституції України 2024 року: цікаві факти про головний документ країни

1996 року в Україні було прийнято Конституцію і день її прийняття став державним святом. З того часу щорічно 28 червня ми відзначаємо День Конституції. Це один із головних документів нашої держави.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку цікавих фактів про цей документ.

Перша Конституція України була прийнята у 1710 році гетьманом Пилипом Орликом. Вона називалася «Договори та Постанови Прав та вільностей Війська Запорізького». Та була написана двома мовами – латинською та українською і складалася з 16 статей. Декілька рукописних версій документа дійшли до наших днів.

Конституцію було прийнято 28 червня о 9:20 ранку. «За» проголосувало 315 депутатів. До цього було запропоновано 15 проектів документів. Авторами були різні політичні партії, Конституційна комісія, науковці.

Від ідеї ухвалення документа до ухвалення Конституції минуло 6 років. Підготовку розпочали ще 1990-го року.

Найзапекліші суперечки серед депутатів викликали питання розподілу повноважень між різними гілками влади та державної символіки.

День Конституції – єдине свято, про яке є запис у самій Конституції, у 161 статті документа. У документі 15 розділів, 161 стаття. Але колись розділів було 16, зараз замість 6 глави йде одразу 8. 7 розділ під назвою «Про прокуратуру» вилучили.

За кожну окрему статтю голосували окремо.

Обговорення документа у залі Верховної Ради тривало понад 24 години без перерви. Весь цей час у залі парламенту перебував тодішній президент України Леонід Кучма.

За 28 років до документа 8 разів вносили зміни. З них – 3 рази змінювали форму правління. Спочатку у 2004 році форма правління стала парламентсько-президентською, потім, у 2010 президентсько-парламентською та у 2014 знову стала парламентсько-президентською. Остання зміна була прийнята у 2019 році – депутати зняли з себе недоторканність.

Слово «Україна» повторюється у документі 451 раз – найбільше з поміж інших.

У 2011 році в Україні презентували Конституцію незвичайного формату – у книжці розміром 2х3 см. У ній було 160 сторінок, що вмістили понад 9 тис. літер. Кожна вийшла розміром із міліметр. Вага книги становила 15 грамів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: