“Демілітарізували” свійських тварин: по Нікопольщині за ніч випустили 80 снарядів

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі розповів про ситуацію в області. За його словами, від обстрілів знову страждала Нікопольщина.
Росіяни обстріляли з «Градів» три громади – Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Прилетіло більше 80 снарядів. Наразі відомо, що обійшлося без постраждалих.
У Марганецькій громаді сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір’ях місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин.
У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.
У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей лишилися без світла. Ремонтники на місці.
У інших районах наразі без надзвичайних ситуацій.
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