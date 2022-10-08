Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Демілітарізували” свійських тварин: по Нікопольщині за ніч випустили 80 снарядів

“Демілітарізували” свійських тварин: по Нікопольщині за ніч випустили 80 снарядів

Сьогодні 08:49
просмотров

У ніч на суботу, 8 жовтня, по Нікопольщині знову били з артилерії.

Новости Днепра про

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі розповів про ситуацію в області. За його словами, від обстрілів знову страждала Нікопольщина.

Росіяни обстріляли з «Градів» три громади – Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Прилетіло більше 80 снарядів. Наразі відомо, що обійшлося без постраждалих. 

У Марганецькій громаді сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір’ях місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин.

У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей лишилися без світла. Ремонтники на місці. 

У інших районах наразі без надзвичайних ситуацій.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині в ДТП загинула 59-річна жінка та її корова
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:09
    На Дніпропетровщині в ДТП загинула 59-річна жінка та її корова

    8 жовтня, у Дніпропетровській області сталася моторошна ДТП.

    Нікополь зранку атакували дронами-камікадзе: подробиці від ДСНС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:08
    Нікополь зранку атакували дронами-камікадзе: подробиці від ДСНС

    У суботу, 8 жовтня, росіяни атакували Нікополь двома дронами-камікадзе.

    На Дніпропетровщині СБУ викрила проросійського блогера-колаборанта
    Новини Дніпра
    Вчора 17:32
    На Дніпропетровщині СБУ викрила проросійського блогера-колаборанта

    Безробітній чоловік вирішив стати новим «Шарієм».

    Виїхала автобусом з Польщі: розшукують 48-річну жінку з Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Вчора 17:04
    Виїхала автобусом з Польщі: розшукують 48-річну жінку з Дніпропетровської області

    Допоможіть знайти людину!

    Наверх