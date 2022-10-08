“Демілітарізували” свійських тварин: по Нікопольщині за ніч випустили 80 снарядів

У ніч на суботу, 8 жовтня, по Нікопольщині знову били з артилерії.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі розповів про ситуацію в області. За його словами, від обстрілів знову страждала Нікопольщина.

Росіяни обстріляли з «Градів» три громади – Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Прилетіло більше 80 снарядів. Наразі відомо, що обійшлося без постраждалих.

У Марганецькій громаді сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір’ях місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин.

У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей лишилися без світла. Ремонтники на місці.

У інших районах наразі без надзвичайних ситуацій.

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