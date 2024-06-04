Де в Дніпропетровській області можна побачити величезне макове поле (ФОТО)

У Дніпропетровській області знайшли поле диких маків. Кілька соток землі усіяні червоними квітами. Фотографіями чарівної природної дивини поділилася місцева мешканка.
Дикі маки, що ростуть на Дніпропетровщині, у селі Сурсько-Михайлівка, приваблюють місцевих туристів, які приїздять за сотні кілометрів, аби зробити чарівні фото.
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