Де в Дніпрі є «Лавка млосних очікувань» та алея, що проганяє депресію

Алея закоханих у Дніпрі з'явилася 2003 року. З того часу вона є обов'язковим місцем відвідування для молодят і не тільки. На алеї є лавочки, фонтан з Амуром та рушник із відбитком жіночої та чоловічої ноги.

Журналісти dnepr.info дізналися історію алеї, а також повір’я, пов’язані з нею.

Алея закоханих існує у Дніпрі вже майже два десятки років. Її відкриття приурочили до Дня міста 2003 року. Знаходиться Алея поряд із будівлею колишнього кінотеатру «Родина» та «Панорама». Її площа невелика, але на цій відпочинковій зоні є велика кількість культурних об’єктів. Тут влаштовують фотосесії, призначають зустрічі, шукають кохання.

Один із головних арт-об’єктів алеї – невеликий округлий фонтан. У маленькій чаші встановлений високий шпиль, на якому розміщена скульптура Амура. Фонтан називається «Амур» або «Амурчик» і вважається найменшим у місті. Але незважаючи на це, сюди регулярно приїжджають молодята щоб зробити фото на тлі бога кохання.

Поруч із фонтаном є мідний рушник із відбитками жіночої та чоловічої ноги. Вважається, що якщо закохані посварилися, то ставши на рушник вони одразу ж примирятимуться. Сама алея, на якій розташований фонтан називається «Алея приємних зустрічей», а встановлені лавочки виконані у формі великої лави, яка ніби звивається, огинаючи дерева. Вона називається «Лавка млосних очікувань». Назви лавки та алеї повинні були відображати атмосферу приємного очікування закоханими зустрічей зі своїими другими половинками.

Згідно з місцевими легендами, якщо прогулятися алеєю – зникне осіння депресія, адже місце має особливу енергетику – тут багато разів звучало освідчення в коханні, а отже алея «пам’ятає» багато позитивних емоцій. А ще багато хто вірить, що алея допомагає знайти другу половинку. Для цього необхідно прийти на алею, сісти на лавку та загадати бажання про зустріч. Щоправда, це чи ні – кожен може перевірити самостійно.

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