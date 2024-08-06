Жорнова часів Катеринослава: як їх використовували та де можна побачити у Дніпрі

У Дніпрі досі можна побачити частинки старовинного міста. На вулицях серед сучасних будівель є стовпи для конов'язі, афішні тумби та залишки млинів.

Журналісти dnepr.info дізналися, що в Дніпрі досі можна побачити залишки можливо тих кам’яних млинів, якими користувалися жителі території ще до заснування Катеринослава.

У 1730-х років почалося будівництво Новокодацької фортеці. Зводити її почали на місці, де сьогодні знаходиться Набережна Заводська. У її межах проживало близько 5 тис осіб. Спочатку жителями фортеці були запорізькі козаки із сім’ями. Вони займалися скотарством, ловили рибу.

До моменту заснування Катеринослава Новий Кодак являв собою велике селище міського типу, фортеця була огороджена ровами, у самому містечку було 3 дерев’яні дозорні вежі, фортеця оточував земляний вал із чотирма бастіонами з гарматами. Мешканці мали свою церкву ім. Святого Миколая.

За межами були торгові та ремісничі заклади. Фортеця стояла на перетині торгового шляху, тут проходив шлях чумаків за сіллю до Криму.

Навпроти фортеці було кілька млинів, на них мололи пшеницю та просо. Досі у Дніпрі можна побачити, можливо, залишки тих самих млинів, які колись були біля фортеці Новий Кодак. Фотографії старих жорнів виклала у групі «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетовськ» мешканка Дніпра Олена Присягіна. Знаходяться вони у Нових Кайдаках.

У публікації до фото вона зазначила, що як кам’яна порода, найбільш підходяща для виготовлення жорнів – це дрібнозернистий пористий піщаник або вапняк з скам’янілістю. Руховою силою жорнів могли бути тварини, вітер, вода чи механічні двигуни.

Фортеця Новий Кодак була зруйнована через 100 років – її поглинуло місто, що розвивається, і територія стала частиною міської території. Наприкінці XIX століття Новий Кодак перетворився на робоче селище.

фото: «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетовськ»

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