Де у Дніпрі з’явилися лавки-гойдалки

У Дніпрі поставили лавочки-гойдалки.

У сквері Івана Старова, що на Соборній площі з’явилися лавочки-гойдалки. Про це повідомили в міськраді.

З настанням теплої погоди тут збільшилася кількість відвідувачів, тому в сквері вирішили встановити відреставровані лавочки-гойдалки, щоб дніпряни могли присісти та відпочити на свіжому повітрі. Усього з’явилося шість оновлених лав, які поставили на центральній алеї.

Вони з навісом, тому влітку пекельне сонце не буде світити на голови людей, що зупинятимуться тут, щоб відпочити.

Гуляти в сквері можна буде і ввечері, адже скоро встановлять відремонтовані ліхтарі, які пофарбувати та замінили та освітлювальні елементи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюватиме ботсад на вихідних та про свавілля на Блакитних озерах, що поблизу Кам’янського, де популярну зону відпочинку огородили парканом.

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