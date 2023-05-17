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Де у Дніпрі з’явилися лавки-гойдалки

Сьогодні 13:16
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У Дніпрі поставили лавочки-гойдалки.

Новости Днепра про Де у Дніпрі з'явилися лавки-гойдалки

У сквері Івана Старова, що на Соборній площі з’явилися лавочки-гойдалки. Про це повідомили в міськраді. 

З настанням теплої погоди тут збільшилася кількість відвідувачів, тому в сквері вирішили встановити відреставровані лавочки-гойдалки, щоб дніпряни могли присісти та відпочити на свіжому повітрі. Усього з’явилося шість оновлених лав, які поставили на центральній алеї.

Вони з навісом, тому влітку пекельне сонце не буде світити на голови людей, що зупинятимуться тут, щоб відпочити. 

Гуляти в сквері можна буде і ввечері, адже скоро встановлять відремонтовані ліхтарі, які пофарбувати та замінили та освітлювальні елементи.

Новости Днепра про Де у Дніпрі з'явилися лавки-гойдалки

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюватиме ботсад на вихідних та про свавілля на Блакитних озерах, що поблизу Кам’янського, де популярну зону відпочинку огородили парканом. 

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Новости Днепра про Де у Дніпрі з'явилися лавки-гойдалкиУкраїнська

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