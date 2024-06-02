Де у Дніпрі вимикатимуть газ: адреси

Відключення пов’язані із ремонтними роботами. Без блакитного палива лишаться сотні абонентів.
Відключення почнуться вже з вівторка, 4 червня.
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району спеціалістами Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» у червні поточного року буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків, — йдеться у повідомленні.
Також фахівці нагадали про те, що перед підключенням споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газорозподільної компанії до квартири.
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