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Де у Дніпрі вимикатимуть газ: адреси

Сьогодні 09:59
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У Дніпрі багатьом абонентам вимикатимуть газ.

Новости Днепра про Де у Дніпрі вимикатимуть газ: адреси

Відключення пов’язані із ремонтними роботами.  Без блакитного палива лишаться сотні абонентів.

Відключення почнуться вже з вівторка, 4 червня.

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району спеціалістами Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» у червні поточного року буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків, — йдеться у повідомленні.

  • 4 червня:  бульвар Слави, 15, під’їзд 1; бульвар Слави, 9, під’їзд 1; Донецьке шосе, 15, під’їзди 6, 7.
  • 5 червня: вул. Європейська, 7а; вул. Орловська, 27; ж/м Тополя-3, 47, корп. 1, під’їзди 1, 3; Донецьке шосе, 15, під’їзди 8, 9.
  • 6 червня: с/т Шиянка, 13, 19, 26, 27, 28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 123, 108, 109, 112, 126, 127, 129, 130, 137, 138, 143; вул. Гончара, 21, 23.
  • 7 червня:  вул. Гончара, 15, 17а.

Також фахівці нагадали про те, що перед підключенням споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газорозподільної компанії до квартири.

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