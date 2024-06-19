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Де у Дніпрі покататися верхи на конях: ТОП-5 місць і скільки це коштує

Сьогодні 17:28
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Катання на конях допомагає розслабитися, зняти нервову напругу і на деякий час відволіктися від новин. Також це допомагає покращити поставу, розвинути вестибулярний апарат та просто дарує приємні емоції. Корисні такі «покатушки» і для дітей. Покататися на конях можна у самому Дніпрі. Для цього не потрібно навіть їхати кудись у сусідні села чи селища.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 місць, де в Дніпрі та поряд можна покататися на конях.

Кінний клуб «Алюр» територіально знаходиться на Ігрені. Бажаючим покататися на конях пропонують подорож у мальовничу балку неподалік житлового масиву. У клубі готові показати стайні та розповісти історію кожного коня.

Тут можна взяти коня для участі у тематичній фотосесії або покататися на фаетоні, запряженими кіньми чи конем. Кінна прогулянка коштуватиме близько тисячі гривень за годину.

Новости Днепра про Де у Дніпрі покататися верхи на конях: ТОП-5 місць і скільки це коштує

Кінний клуб «Феррарі» знаходиться в парку Сагайдак. Тут проводять іпотерапію для дітей та дорослих, влаштовують фотосесії з кіньми чи просто катають на конях чи поні. Кінна прогулянка, фотосесія чи урок верхової їзди коштуватиме тисячу гривень.

Новости Днепра про Де у Дніпрі покататися верхи на конях: ТОП-5 місць і скільки це коштує

Клуб «Кінний дворик» розташований у парку Новокодацький у Дніпрі. Покататись тут можна як на дорослих конях, так і на поні. Вартість прогулянки парком коштуватиме 600 грн за 30 хвилин, накинути велике коло на поні – 100 грн. Годинне тренування на коні коштує 700 грн, а «проїхатися» на великому коні верхи в манежі – 50 грн 1 коло.

Новости Днепра про Де у Дніпрі покататися верхи на конях: ТОП-5 місць і скільки це коштує

Кінний клуб «Анкара» територіально розташований на житловому масиві Ломовській, у лісі. Тут навчають верхової їзди, влаштовують кінні прогулянки та фотосесії. Ціни аналогічні вартості прогулянки конями в інших кінних клубах Дніпра.

Новости Днепра про Де у Дніпрі покататися верхи на конях: ТОП-5 місць і скільки це коштує

Поруч із парком Зелений Гай, що на вулиці Зеленого Лісу знаходиться кінно-спортивний клуб «Мустанг». Для відвідувачів пропонується тренування, фотосесії, катання на конях та поні. Займатися можна у манежі, влаштовувати прогулянки – у балці поряд. Ціни обумовлюються менеджером клубу.

Новости Днепра про Де у Дніпрі покататися верхи на конях: ТОП-5 місць і скільки це коштує

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Новости Днепра про Де у Дніпрі покататися верхи на конях: ТОП-5 місць і скільки це коштуєУкраїнська Новости Днепра про Де у Дніпрі покататися верхи на конях: ТОП-5 місць і скільки це коштуєРусский

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