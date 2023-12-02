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Де у Дніпрі немає тепла і води: причини та адреси

Сьогодні 15:26
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У Дніпрі наразі відсутнє теплопостачання та вода по деяким адресам.

Новости Днепра про Де у Дніпрі немає тепла і води: причини та адреси

Про це повідомляє офіційний портал міськради.

Аварійна бригада КП “Дніпроводоканал” проводить ремонтні роботи на вул. Генерала Пушкіна, 1Б. Через це припинено водопостачання на вул. Університетська. Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт, – сказано у повідомленні.

Зранку за проханням ЦЕК зупинили котельню КП “Теплоенерго”.

У зв?язку з цим призупинена подача тепла за наступними адресами:

  • – пров. Листяний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
  • – пров. Ялицевий, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16.

Більшість аварійних робіт бригади “Водоканалу” проводять без відключення подачі води у будинки дніпрян.

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Новости Днепра про Де у Дніпрі немає тепла і води: причини та адресиУкраїнська

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