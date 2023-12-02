Де у Дніпрі немає тепла і води: причини та адреси

У Дніпрі наразі відсутнє теплопостачання та вода по деяким адресам.

Про це повідомляє офіційний портал міськради.

Аварійна бригада КП “Дніпроводоканал” проводить ремонтні роботи на вул. Генерала Пушкіна, 1Б. Через це припинено водопостачання на вул. Університетська. Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт, – сказано у повідомленні.

Зранку за проханням ЦЕК зупинили котельню КП “Теплоенерго”.

У зв?язку з цим призупинена подача тепла за наступними адресами:

– пров. Листяний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

– пров. Ялицевий, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16.

Більшість аварійних робіт бригади “Водоканалу” проводять без відключення подачі води у будинки дніпрян.

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