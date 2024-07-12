Де у Дніпрі можна поплавати у басейні: умови та ціни 2024

Цього року у Дніпрі офіційно пляжний сезон не відкривали, хоч місця відпочинку біля річки і привели до ладу, тож на пляжах міста можна засмагати, а ось купатися – заборонено. Багато жителів міста на свій страх і ризик порушують заборону влади та купаються в річці на офіційно так і не відкритих або зовсім «диких» пляжах Дніпра. Але через спеку річка почала цвісти і позеленіла, тому занурюватися в неї – не найкращий варіант.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку басейнів для купання у Дніпрі з цінами та умовами.

Bartolomeo

Тут можна відпочивати як біля басейну та на пляжі або тільки на пляжі. Позагоряти біля басейну або на облаштованому березі в цьому готельному комплексі обійдеться у будні 800 грн, у вихідні та свята – 1100 грн для дорослого. Для дітей – удвічі дешевше, тобто 400 та 550 відповідно.

Відвідування пляжу коштуватиме 400 грн у будні та 500 грн у вихідні дні для дорослих та 200-250 грн для дітей. Перебувати біля води можна з 9 ранку до 20 вечора. На додачу до безлімітного доступу до води клієнт отримує рушник, але за нього необхідно внести заставну вартість 300 грн. У вартість послуг басейну та пляжу входить надання шезлонгу.

СК «Восход»

Відпочинок біля басейну у спортклубі «Восход» обійдеться у будні дні 600 грн, у вихідні – 800 грн. У вартість включено оренду лежака. Басейн працює з 8 ранку до 19-ї вечора. Сам басейн 25 метрів довгою та глибиною 2, 5 метра. Навколо нього стоять шезлонги та парасольки.

Готельний комплекс Road Star

Один день перебування біля басейну в готельному комплексі Road Star обійдеться у будні в 500 грн, у вихідні 600 грн. Діти до 8 років без надання їм шезлонгу можуть перебувати біля басейну безкоштовно. Час роботи закладу – з 10.00 до 21.00.

Знаходиться біля басейну зі своєю їжею – заборонено, можна тільки з тим, що було замовлено у ресторані комплексу.

Глибина басейну – від 1,2 до 1,6 метра.

Басейн «Старий парк»

Ресторанний комплекс «Старий парк» пропонує своїм відвідувачам як традиційний відпочинок у залі закладу, так і відпочинок біля басейну. Він поділений на 2 зони – звичайну та VIP. Вартість дня – з 9:00 до 22:00 для дорослого 500 грн, для дитини – 250 грн, VIP-зона біля басейну коштуватиме 600 грн. У вартість входить лежак.

Ресторан «Едбург»

Ресторанний комплекс «Едбург» має окрему зону з басейном. На території ресторану розташована закрита зелена зона з водяною зоною та альтанками. Найкраще підійде тим, хто збирається відпочивати у компанії. Ціна оренди з однієї особи – 500 грн. Час роботи – з 11:00 до 20:00.

Тенісний клуб Maximus

Басейн також знаходиться просто неба. Його довжина – 25 метрів, а глибина – майже 2 метри. День відпочинку біля води коштуватиме тут 400 грн у будні для дорослого та 450 грн у вихідні. Для дітей ціна становитиме 200 та 250 грн відповідно. Для дітей у клубі працює окремий басейн.

Раніше ми розповідали скільки коштуватиме відвідування бюджетних басейнів Дніпра, а також яка вартість відвідування аквапарків Дніпра у 2024 році.

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