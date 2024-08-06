Де у Дніпрі можна подивитися кіно просто неба: локації

Подивитися кіно на м’яких пуфах або на власному простирадлі можна у парку Зелений Гай. Фільм для перегляду організатори обирають самі. Також завчасно потрібно бронювати крісла-мішки. Зазвичай кіно-вечори організовують у п’ятницю, суботу та неділю о 17:00 та 19:00. З анонсом подій можна ознайомитися на сторінці “sky.movie.dp” у Instagram або зателефонувати за номером: 0679119429.
Кіновечори проводять і на лівому березі Дніпра. Однак вони не є регулярними. Частіше за все подивитися кіно просто неба можна після дитячих святкових заходів на вихідних. Локації: сквер імені Олександра Усачова, інколи алея на проспекті Миру. Анонси публікують за день до події на сторінці “Лівобережний-3” у Facebook.
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