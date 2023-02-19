Де у Дніпрі можна побачити вікна з куполами (ФОТО)

У Дніпрі помітили храм з куполами на першому поверсі.

Якщо ви вже знали, де знаходиться церква з куполами на вікнах, то можете закрити цю новину, навряд ми розповімо вам щось нове, але якщо не знали – то так в Дніпрі є такий храм.

Знаходиться він за адресою провулок Феодосія Макаревського 1А. Це Соборний район Дніпра, колись цей провулок називався Радянський.

Зараз в приміщенні знаходиться Храм на честь ікони Божої Матері Втіхи і Розради.

Це храм Української православної церкви, Дніпропетровської єпархії. Побудували цей будинок в 1902 році у складі Архієрейського дому.

У часи Другої світової тут знаходився евакогоспіталь, про що говорить табличка на будівлі. Це один із найстаріших медзакладів Дніпра.

Крім храму, за цією адресою розташований Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. Іноді його називають ДІВЕПІН або ж російською “Девятин”.

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