Де у Дніпрі можна побачити готичний особняк та що там було раніше (ФОТО)

Один із таких будинків знаходиться на вулиці Короленка у Дніпрі. Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як він зараз виглядає.
Будівля була збудована у 1880-х роках. Висотою воно в 2 поверхи та виконане у готичному стилі. В очі впадає те, як будівля не схожа на традиційні старовинні будинки Катеринослава – у будинку «гострі» та вузькі вікна, а також характерний декор на фасаді.
Належав будинок торговцю бакалією Давиду Гурєєву.
Сам він жив на другому поверсі будинку, а перший – здавав у найм. Кімнати тут були не дуже дорогі і не великі, так що багато хто міг собі дозволити проживання в будинку Гуреєва. Початковий колір будинку – червоний, але сьогодні під шаром штукатурки та фарби цього вже не розглянути.
Також біля будинку зроблено сучасний ганок, але навіс над дверима – зберігся повністю, з часів зведення будинку.
Ділянка, яку бакалійник Гуреєв купив на початку 1880-х років був досить широкою, але грошей у нього було не так багато, тому він спочатку побудував невеликий будинок на два поверхи і здавав кімнати в оренду, бажаючи мати додаткове джерело доходу. А ще в нього біля будинку був сад, де власник двору любив проводити час, доглядаючи дерева та кущі.
Через час бакалійник одружився, у нього народилися діти і щоб забезпечити їм майбутнє він вирішив вирубати сад, а на його місці збудувати великий прибутковий будинок. Сьогодні будівля стоїть впритул до особняка у готичному стилі. Грошей, які таким чином заробив Гурєєв, його дітям вистачило, щоб здобути хорошу освіту. Сам же Гуреєв до 1917 року керував своєю бакалією та доходним будинком, а жив – в особняку у готичному стилі. Напередодні революції він поїхав до дітей – вони навчалися у Франції і вже не повертався.
Сьогодні у будинку ніхто не живе, тут здаються в оренду приміщення для офісів.
фото: О. Волок, А. Костюк
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