Де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грн

Передноворічний сезон стартував у Дніпрі.

У супермаркетах активно продають новорічні прикраси, штучні ялинки тощо. На вулицях міста вже також з’являються ялинкові базари.

Ціни різняться. Так, на точці, що на перехресті вулиць Титова та Новокримської, за метрову ялинку просять від 300 грн.

Якщо хочеться купити новорічне дерево повище, то доведеться віддати більше грошей. Тут за двохметрову ялинку просять 1400-1500 грн.

Продавець зазначає, що дерева привезені із Заходу України, усе офіційно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі продають ялинки за 60 тисяч гривень: який вони мають вигляд. Також ми повідомляли, де у Дніпрі вже “запалили” першу новорічну ялинку.

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