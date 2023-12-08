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Де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грн

Сьогодні 17:57
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Передноворічний сезон стартував у Дніпрі.

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грн

У супермаркетах активно продають новорічні прикраси, штучні ялинки тощо. На вулицях міста вже також з’являються ялинкові базари.

Ціни різняться. Так, на точці, що на перехресті вулиць Титова та Новокримської, за метрову ялинку просять від 300 грн.

Якщо хочеться купити новорічне дерево повище, то доведеться віддати більше грошей. Тут за двохметрову ялинку просять 1400-1500 грн.

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грн

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грн

Продавець зазначає, що дерева привезені із Заходу України, усе офіційно.

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грн

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі продають ялинки за 60 тисяч гривень: який вони мають вигляд. Також ми повідомляли, де у Дніпрі вже “запалили” першу новорічну ялинку.

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Новости Днепра про Де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грнУкраїнська Новости Днепра про Де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грнРусский

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