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  • Де у Дніпрі і досі відсутнє водопостачання: оперативна інформація на вечір 13 липня

Де у Дніпрі і досі відсутнє водопостачання: оперативна інформація на вечір 13 липня

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі досі залишається знеструмленою приватною енергетичною компанією підвищувальна насосна станція (ПНС) на вул. Січеславська Набережна, припинено водопостачання у будинках № 16,18,20,22 на вул. В.Великого.

Новости Днепра про Де у Дніпрі і досі відсутнє водопостачання: оперативна інформація на вечір 13 липня

 На цей час аварійні роботи з відключенням водопостачання тривають за такими адресами:

 • перехрестя Донецького шосе та вул. Березинської, тимчасово без водопостачання ж/м Лівобережний-3;

• сел. Дослідне на вул. Тополина, 9, відсутнє водопостачання у будинках №7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 на вул. Тополина.

Продовжуються роботи на внутрішньобудинкових мережах на вул. В.Вернадського, 42-А,  на проханням обслуговуючої організації припинено водопостачання на вул. В.Вернадського, 32-42.

Відновити водопостачання за вказаними вище адресами комунальники планують до кінця доби.

Аварійні роботи на внутрішньобудинкових мережах на вул. В.Вернадського, 9 виконані, відновлено  водопостачання по вул. В.Вернадського, 7-9.

Також уже завершені роботи на вул. Козацька, 7, відновлено водопостачання по всій вулиці Віддаленій.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Де у Дніпрі і досі відсутнє водопостачання: оперативна інформація на вечір 13 липняУкраїнська Новости Днепра про Де у Дніпрі і досі відсутнє водопостачання: оперативна інформація на вечір 13 липняРусский

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