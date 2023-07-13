Де у Дніпрі і досі відсутнє водопостачання: оперативна інформація на вечір 13 липня

На цей час аварійні роботи з відключенням водопостачання тривають за такими адресами:
• перехрестя Донецького шосе та вул. Березинської, тимчасово без водопостачання ж/м Лівобережний-3;
• сел. Дослідне на вул. Тополина, 9, відсутнє водопостачання у будинках №7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 на вул. Тополина.
Продовжуються роботи на внутрішньобудинкових мережах на вул. В.Вернадського, 42-А, на проханням обслуговуючої організації припинено водопостачання на вул. В.Вернадського, 32-42.
Відновити водопостачання за вказаними вище адресами комунальники планують до кінця доби.
Аварійні роботи на внутрішньобудинкових мережах на вул. В.Вернадського, 9 виконані, відновлено водопостачання по вул. В.Вернадського, 7-9.
Також уже завершені роботи на вул. Козацька, 7, відновлено водопостачання по всій вулиці Віддаленій.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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