Де у Дніпрі була менонітська школа і що там зараз

У Катеринославі була ціла діаспора менонітів: вони створювали робочі місця, будували будинки, школи. З початком Першої світової війни меноніти залишили місто, а ось зведені ними будинки стоять у Дніпрі досі.

Журналісти dnepr.info дізналися, де в Дніпрі була школа менонітів і що там зараз.

Колишня вулиця Фабрична у Дніпрі – досить невелика. Вона з’єднує центральний проспект із набережною. Вона була одним із центром поселення німецьких менонітів. Їхні погляди на релігію не дозволяли воювати, тому коли в країні починалася війна – меноніти звідти виїжджали. Якось кілька таких сімей приїхали до Катеринослава та осіли на вулиці Фабричній. Тут була заснована перша менонітська школа, яка також вважалася і молитовним будинком, а також стояли млини, що належали братам-менонітам, трохи згодом було відкрито ливарний механічний завод та кінотеатр.

З початком Першої світової війни меноніти виїхали з Катеринослава, залишивши свої будинки та підприємства. Як нагадування про них у Дніпрі досі стоїть будівля школи – сьогодні тут також знаходиться навчальний заклад, але вже іншого напряму.

Монтажний технікум було засновано у 1945 році. У перший рік його роботи на навчання надійшло 1230 осіб. Спеціальностей було лише 2 – «Планування та благоустрій населених місць» та «Сільськогосподарське будівництво». Сьогодні він перетворився на коледж будівельно-монтажних технологій.

Знаходиться коледж у старовинній будівлі початку минулого століття – це і є менонітська школа. Після війни вона була відновлена, а ось вхід до цієї будівлі з часом було значно змінено.

У 1960-х роках до входу до технікуму вели сходинки – їх було чимало, а двір навчального закладу з вулиці був огороджений бетонним парканом із фігурними скульптурами.

У 1980-х роках зникли й сходи та скульптури на широкому парапеті паркану. Натомість з’явилася прибудова у вигляді холу, а частина двору навчального закладу, де знаходився спортивний майданчик, було віддано під будівництво сусідньої будівлі – нового корпусу навчального закладу. Сам будинок колишньої менонітської школи зберігся, лише трохи змінили фасад, але пішов на другий план.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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