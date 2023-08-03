Де у Дніпрі 7-10 серпня не буде світла 10 годин: усі адреси

У Дніпрі 7, 8, 9 та 10 серпня будуть вимикати світло на 10 годин – з 08:00 до 18:00.
Про це повідомили у Telegram-каналі Центральної енергетичної компанії.
Зазначається, що це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт.
Отже, 7 серпня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:
8 серпня з 08:00 до 18:00:
9 серпня з 08:00 до 18:00:
10 серпня з 08:00 до 18:00:
Радимо підготуватися!
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 18:00: адреси.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
Мешканець Кам'янського закликав пускати ракети по правоохоронцям.
У Кам'янському на Дніпропетровщині жінка загинула під час роботи.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік стріляв по дітям.
Без паніки!