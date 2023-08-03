Де у Дніпрі 7-10 серпня не буде світла 10 годин: усі адреси

Заряжайте все!

У Дніпрі 7, 8, 9 та 10 серпня будуть вимикати світло на 10 годин – з 08:00 до 18:00.

Про це повідомили у Telegram-каналі Центральної енергетичної компанії.

Зазначається, що це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт.

Отже, 7 серпня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

просп. Богдана Хмельницького: 60А;

вул. Надії Алексєєнко: 104, 106.

8 серпня з 08:00 до 18:00:

вул. Академіка Янгеля: 37-59 (непарні);

вул. Молодіжна: 19, 21-24, 26-32, 34.

9 серпня з 08:00 до 18:00:

вул. Василя Сліпака: 36-42 (парні);

вул. Перемоги: 115;

вул. Киргизька: 4, 4А.

10 серпня з 08:00 до 18:00:

вул. Автобуду: 1-3, 6, 6К, 7-21 (непарні);

вул. Академіка Янгеля: 61-81 (непарні);

вул. Донська: 7;

вул. Софіївська: 4, 5, 5А, 6-16 (парні);

просп. Богдана Хмельницького: 72-102 (парні);

вул. Шинна: 19.

Радимо підготуватися!

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 18:00: адреси.

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