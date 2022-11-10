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Де сьогодні у Дніпрі немає води: причина та адреси

Сьогодні 12:00
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Сьогодні, 10 листопада, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вул. 93-ї Холодноярської бригади, 8; вул. Гагаріна, 173 та вул. Фосфорній, 5 припинено водопостачання:

  • вул. 93-ї Холодноярської бригади, 2-10;
  • вул. Гагаріна, 169;
  • вул. Фосфорної, 1-11.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води: причина та адреси

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води: причина та адреси

Крім того, аварійні роботи проводять на вул. Тихій, 22 (сел. Кам’янка). Тому припинено водопостачання:

  • сел. Кам’янка,
  • сел. Ракшівка,
  • сел. Волоське.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі немає води: причина та адреси

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

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