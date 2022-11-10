Де сьогодні у Дніпрі немає води: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вул. 93-ї Холодноярської бригади, 8; вул. Гагаріна, 173 та вул. Фосфорній, 5 припинено водопостачання:
Крім того, аварійні роботи проводять на вул. Тихій, 22 (сел. Кам’янка). Тому припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
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