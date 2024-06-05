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Де розташоване “найнебезпечніше” озеро на Дніпропетровщині

Сьогодні 17:42
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У Кривому Розі існує "найнебезпечніше" озеро в цілому районі, а може й в області.

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На Східному у Кривому Розі знаходиться найнебезпечніше у Кривбасі місце для купання з тих, що використовують під таке. Мова йде про Солоне озеро, яке давно вже не солоне. Детальніше про ставок розповіли у Facebook-спільноті “Марс в Кривому Розі. Картинна галерея OneГОКа”.

Криворіжці розповідають, що колись у 70-х роках сюди на велосипеді їздили хлопці з “Артема” і ловили на прив’язані на ниточці смоляні кульки тарантулів, опускаючи їх у нори, яких тоді там було багато.

Як зараз там справи з цією справою – я не знаю. Але це небезпечне озеро зовсім з іншої причини, бувши місцем скидання нечистот з онкодиспансеру. Не знаючи про це мені довелося у 2013 році викупатися тут разом з моїм американським товаришем. Сюди нас привабила назва “Солоне”. Але ні ми, ні інші багато місцевих жителів, які купаються там, у яких водоймище тоді мало популярність, солі не знайшли. Тарантули нас також не побачили. Хоча, якщо порівнювати з річками Індії та Бангладешу, наше Солоне озеро ще той Синевир. Все пізнається в порівнянні, але КРАЩЕ прагнути до КРАЩОГО, хоча, як казав мій друг, якщо сильно смердить, але дуже хочеться, то можна, – йдеться у повідомленні. 

Однак містяни легенду про нечистоти заперечують, позаяк лікарня знаходиться від ставка далеко. 

Немає там ніяких стоків з онкодиспансеру. Водиться риба, черепахи, живуть качки і висиджують каченят, бачила той водяний щур. Купалися, вода чиста, прозора, особливо в центрі озера. береги круті, глина. Через це перестали там купатися, – розповідає місцева жителька. 

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі є унікальне озеро з рожевою водою.

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