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Де покататися на санчатах у Дніпрі: ТОП безкоштовних локацій

Сьогодні 12:04
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У Дніпрі за ніч випало кілька сантиметрів снігу. Найближчими днями за прогнозами синоптиків на нас також очікують снігові опади. Катання на санчатах – найулюбленіша розвага дітей, та й багатьох дорослих у таку погоду. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП місць, де можна покататися на санчатах у Дніпрі абсолютно безкоштовно.

Новости Днепра про Де покататися на санчатах у Дніпрі: ТОП безкоштовних локацій

Напевно, на кожному масиві можна знайти гірку, яка за сніжної погоди стає улюбленим місцем дітлахів на санчатах, але якщо такої немає – аби покататись на санчатах  доведеться їхати в інше місце.

Нещодавно в парках Дніпра з’явилися таблички, які забороняють кататися на санчатах у снігову погоду. Тому ми знайшли локації, де любителі крутих снігових спусків не заважатимуть перехожим. Найважливіше перед спуском уважно оглянути гірку та переконатися, що там немає пнів, коріння, каміння або бордюрів, які можуть стати перешкодою та травмувати саночника. Лише після цього можна починати спускатися.

Стадіон ДНУ

Тут є круті і більш пологі спуски. Перші підійдуть дітям старшого віку та дорослим. Другі підійдуть маленьким любителям спусків на санчатах.

Червоний Камінь

У кар’єра на цьому житловому масиві є широкі і круті спуски. Місце катання розташоване далеко від дороги, а розмір гірок не дозволяє саночникам докотитися до води.

Тунельна балка

Тут є багато схилів різної висоти, так що є з чого вибирати, а місця в балці вистачить на всіх охочих. Крім катання на санчатах у балці можна просто гуляти та милуватись снігом.

Рибальська балка

Улюблене місце катання багатьох поколінь городян. Спуски тут середньої крутості, а місця для катання досить багато та вистачить на всіх.

Коли ви чи дитина сідаєте на санчата – потрібно переконатись, що траса безпечна.

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Новости Днепра про Де покататися на санчатах у Дніпрі: ТОП безкоштовних локаційУкраїнська Новости Днепра про Де покататися на санчатах у Дніпрі: ТОП безкоштовних локаційРусский

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