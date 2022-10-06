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Де неподалік Дніпра можна побачити валуни льодовикового періоду

Вчора 15:59
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В області, крім історичних пам'яток та археологічних артефактів, є й незвичайні геологічні об'єкти. Підтвердження того, що наш регіон пережив льодовиковий період, можна побачити не тільки в самому місті, яскравий приклад тому – Біла балка, а й в області.

Новости Днепра про Де неподалік Дніпра можна побачити валуни льодовикового періоду

Неподалік Дніпра можна побачити валуни льодовикового періоду. Знаходяться валуни у заказнику, де окрім історичних «камінців» можна помилуватися невеликими зеленими пагорбами, урвищами та ярами, що ведуть до води. Поруч із ними є навіть маленький пляж. Розмір одного валуна коливається від 4 до 7 метрів.

Новости Днепра про Де неподалік Дніпра можна побачити валуни льодовикового періоду 

Знаходяться пам’ятники льодовикового періоду у селі Домоткань.

Валуни сюди приніс льодовик десь 250-170 тисяч років тому. Нині каміння з рожевого граніту, що трохи поросло мохом і зеленню, не типове для цієї частини України. Це уламки порід, що мають обгорнуту форму через дії води, яка її шліфувала і льоду, який їх розбивав. Поява тут валунів історики пов’язують із рухом льодовика зі Скандинавії. Вода, що підтанула, з льодом рухаючись по одній їй відомій дорозі, змітала все на своєму шляху і легко переносила тони ваги з одного місця на інше. Такі ж валуни є у низці країни Європи, вода принесла їх і туди.

Новости Днепра про Де неподалік Дніпра можна побачити валуни льодовикового періоду

Понад 10 років тому валуни набули статусу пам’ятника природи. Вважаються свідченням найбільшого заледеніння, яке коли-небудь досягало території сучасного Дніпра.

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