Де неподалік Дніпра можна побачити валуни льодовикового періоду

Неподалік Дніпра можна побачити валуни льодовикового періоду. Знаходяться валуни у заказнику, де окрім історичних «камінців» можна помилуватися невеликими зеленими пагорбами, урвищами та ярами, що ведуть до води. Поруч із ними є навіть маленький пляж. Розмір одного валуна коливається від 4 до 7 метрів.
Знаходяться пам’ятники льодовикового періоду у селі Домоткань.
Валуни сюди приніс льодовик десь 250-170 тисяч років тому. Нині каміння з рожевого граніту, що трохи поросло мохом і зеленню, не типове для цієї частини України. Це уламки порід, що мають обгорнуту форму через дії води, яка її шліфувала і льоду, який їх розбивав. Поява тут валунів історики пов’язують із рухом льодовика зі Скандинавії. Вода, що підтанула, з льодом рухаючись по одній їй відомій дорозі, змітала все на своєму шляху і легко переносила тони ваги з одного місця на інше. Такі ж валуни є у низці країни Європи, вода принесла їх і туди.
Понад 10 років тому валуни набули статусу пам’ятника природи. Вважаються свідченням найбільшого заледеніння, яке коли-небудь досягало території сучасного Дніпра.
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