Де на Дніпропетровщині створять гігантський індустріальний парк і що там буде

Втім, це не парк, а промислова територія, де планують розгорнути виробництво металургійної продукції. На відміну від старої концепції досить депресивних районів із заводами, такий парк забезпечить підприємства спільною розвиненою інфраструктурою та допоможе контролювати вплив на довкілля.
Індустріальний парк планують створити на території Криворізького району, зазначає Кабінет Міністрів України.
На території Новопільської сільради облаштують територію з підприємствами, які спеціалізуватимуться на виробництві продукції металургійного комплексу, металообробці, переробці відходів металургійного виробництва, будматеріалах, логістиці тощо.
Очікується, що завдяки парку зможуть створити 900 нових робочих місць.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на наступний рік планується виділити 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків. Загалом до реєстру індустріальних парків вже включено 67 парків.
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