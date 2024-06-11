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Де на Дніпропетровщині розташована місцева “стіна плачу”

Сьогодні 13:16
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На Криворіжжі є своя "стіна плачу".

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“Стіною плачу” у Кривому Розі прозвали джерело, яке тече зі скелі кар’єру на Карачунах. Як розповіли у Facebook-спільноті “Картинна галерея OneГОКа”, струмок посеред каменю утворився через промислові роботи неподалік. 

Криворізька “стіна” плачу. Плачуть земні надра інгулецькою водою, яка пройшла природну очищення через тріщину в породі. Образили надра колись люди, які проводили вибухові роботи з видобутку граніту з кар’єру на Карачунах. Після цього і утворилися тріщини, які з’єднали дно річки зі стінами кар’єру, – розповідають місцеві жителі. 

Кажуть, воду, яка тече з цієї скелі, можна навіть пити. Але не радимо ризикувати. 

“Стіною плачу” це джерело прозвали через схожість на Єрусалимську пам’ятку. 

Стіною Плачу в Єрусалимі називають місце, де паломники віддають свої молитви про мир та припинення страждань. За однією версій, стіна, яка залишилася від старого храму періодично “мироточить”, тобто на її каменях іноді з’являються краплі, схожі на сльози. Востаннє камені “плакали” в 1940 році. 

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Побачити повне відео можна ТУТ.

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