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  • Де на Дніпропетровщині можна зустріти незламний дуб, якому майже двісті років

Де на Дніпропетровщині можна зустріти незламний дуб, якому майже двісті років

Вчора 11:26
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На Дніпропетровщині росте незламний дуб.

Новости Днепра про Де на Дніпропетровщині можна зустріти незламний дуб, якому майже двісті років

Ботанік Світлана Кияк розповіла про незламний дуб, який росте у балці Щурівська Верхньодніпровської громади.

Дніпропетровщина – степова територія, тому лісів, а тим паче столітніх, у регіоні мало. Саме у балках в умовах унікального мікроклімату, сформувались тисячі років тому реліктові байрачні праліси.

Саме в балці Щурівська зустрічаються унікальні 200-річні дуби. Втім, їх залишилося зовсім мало, саме тому ті, які дожили до наших днів можна назвати незламними.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині знайшли ліс старовинних дубів, яким за 100 років.

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