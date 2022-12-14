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Де можна покататися на ковзанах у Дніпрі та скільки це коштує

Сьогодні 17:58
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Серед небагатьох варіантів провести дозвілля у Дніпрі у зимовий час – це катання на ковзанах. У місті поки що працює кілька льодових арен. Журналісти dnepr.info дізналися, де працюють ковзанки та скільки коштує провести годину на льоду.

Новости Днепра про Де можна покататися на ковзанах у Дніпрі та скільки це коштує

«Льодова Родина» – знаходиться в Підгородному. Для тих, хто тільки вчиться «ходити» по льоду, є помічники. Для відвідування ковзани мати не обов’язково, їхня оренда коштуватиме 90 грн на годину. Покататися на ковзанах можна у будні за 100 грн на годину, у вихідні та свята – за 120 грн на годину. Дізнатися, працює ковзанка чи там немає світла – можна у профілі «Льодової Родини» у соціальних мережах. Коли є світло, ковзанка працює з 10 до 22:30 у вихідні та до 21:50 у будні дні. Знаходиться вона під відкритим небом.

Новости Днепра про Де можна покататися на ковзанах у Дніпрі та скільки це коштує

Льодова арена Дніпра розташована біля парку «Новокодацький». Покататися тут можна лише у вихідні, з 15:00 до 19:45. Але перед відвідуванням краще зателефонувати та уточнити час роботи арени. Ціна години катання – 100 грн. У ціну входить оренда ковзанів. Ковзанка знаходиться в приміщенні.

Новости Днепра про Де можна покататися на ковзанах у Дніпрі та скільки це коштує

«Льодовий палац» знаходиться в парку «Лавина». Спочатку він замислювався як ковзанка просто неба, але згодом його «перенесли» в закритий простір. Працює щодня з 10 ранку та до 21:30 вечора. Година перебування на льоду коштуватиме 170 грн у будні дні та 200 грн у вихідні та свята. Прокат ковзанів – 30 грн за годину.

Новости Днепра про Де можна покататися на ковзанах у Дніпрі та скільки це коштує

 

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