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Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в Україні

Сьогодні 12:20
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Штраф автомобілісту у Дніпрі можуть виписати навіть без його присутності. Для цього власнику авто «достатньо» неправильно припаркувати машину, перевищити швидкість або порушити правила правил дорожнього руху будь-яким іншим способом.

Новости Днепра про Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в Україні

Для порушників діє «знижка» у перші 10 днів після отримання адміністративного покарання – можна сплатити лише 50% штрафу. Але нерідко автомобілісти у ці кілька днів про те, що на них виписано протокол за порушення навіть не здогадуються, втрачають час і в результаті платять штраф на повну. Щоб цього не сталося, водієві варто час від часу перевіряти: чи не виписано йому штраф за порушення правил дорожнього руху. Зробити це можна за допомогою різних сайтів, застосунків програм та чат-ботів.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку «місць», де можна дізнатися про штрафи за порушення правил дорожнього руху.

На першому місці в нашому списку звичайно ж офіційний сайт МВС України та мобільний додаток цього ж відомства. Також є чат-бот від МВС. Для того, щоб дізнатися чи є штраф – потрібно ввести серію та номер прав, паспорти, свідоцтва про реєстрацію автомобіля та номер машини.

Дізнатись про штрафи можна у застосунку Приват24, якщо автомобіліст є клієнтом цього банку. Алгоритм дій приблизно такий самий, як і на сайті та у додатку від МВС. Потрібно ввести номер автомобіля, дані про користувача додаток і так знає.

Новости Днепра про Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в Україні

Аналогічно можна перевірити штрафи у додатку Монобанку тим, хто є його користувачами.

Адміністративне покарання після складання протоколу з’являється у електронному кабінеті водія. Зайти туди можна за допомогою веб-сайту Головного сервісного центру МВС. Авторизація відбувається за допомогою електронного підпису, MobileID або BankID. Ввівши свою електронну пошту на імейл, потім можна отримувати повідомлення про штрафи, що досить зручно.

Новости Днепра про Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в Україні

Також у застосунку «Дія» є можливість перевірити штраф за порушення правил дорожнього руху. Почалася така послуга в 2021 році, але з початком повномасштабного вторгнення Росії була припинена. 30 вересня її відновили, проте працює така «перевірка» поки що не в усіх. У додатку можна переглянути історію штрафів навіть коли послуга була недоступна. У «Дії» відображаються лише ті штрафи, які були отримані комплексами автофіксації порушень. Дізнатися про адміністративні порушення можна у розділі «Послуги».

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Новости Днепра про Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в УкраїніУкраїнська Новости Днепра про Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в УкраїніРусский

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