Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в Україні

Штраф автомобілісту у Дніпрі можуть виписати навіть без його присутності. Для цього власнику авто «достатньо» неправильно припаркувати машину, перевищити швидкість або порушити правила правил дорожнього руху будь-яким іншим способом.

Для порушників діє «знижка» у перші 10 днів після отримання адміністративного покарання – можна сплатити лише 50% штрафу. Але нерідко автомобілісти у ці кілька днів про те, що на них виписано протокол за порушення навіть не здогадуються, втрачають час і в результаті платять штраф на повну. Щоб цього не сталося, водієві варто час від часу перевіряти: чи не виписано йому штраф за порушення правил дорожнього руху. Зробити це можна за допомогою різних сайтів, застосунків програм та чат-ботів.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку «місць», де можна дізнатися про штрафи за порушення правил дорожнього руху.

На першому місці в нашому списку звичайно ж офіційний сайт МВС України та мобільний додаток цього ж відомства. Також є чат-бот від МВС. Для того, щоб дізнатися чи є штраф – потрібно ввести серію та номер прав, паспорти, свідоцтва про реєстрацію автомобіля та номер машини.

Дізнатись про штрафи можна у застосунку Приват24, якщо автомобіліст є клієнтом цього банку. Алгоритм дій приблизно такий самий, як і на сайті та у додатку від МВС. Потрібно ввести номер автомобіля, дані про користувача додаток і так знає.

Аналогічно можна перевірити штрафи у додатку Монобанку тим, хто є його користувачами.

Адміністративне покарання після складання протоколу з’являється у електронному кабінеті водія. Зайти туди можна за допомогою веб-сайту Головного сервісного центру МВС. Авторизація відбувається за допомогою електронного підпису, MobileID або BankID. Ввівши свою електронну пошту на імейл, потім можна отримувати повідомлення про штрафи, що досить зручно.

Також у застосунку «Дія» є можливість перевірити штраф за порушення правил дорожнього руху. Почалася така послуга в 2021 році, але з початком повномасштабного вторгнення Росії була припинена. 30 вересня її відновили, проте працює така «перевірка» поки що не в усіх. У додатку можна переглянути історію штрафів навіть коли послуга була недоступна. У «Дії» відображаються лише ті штрафи, які були отримані комплексами автофіксації порушень. Дізнатися про адміністративні порушення можна у розділі «Послуги».

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