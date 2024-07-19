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Де мешканці Дніпра зможуть подивитись Олімпіаду-2024: перелік каналів

Вчора 17:23
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Офіційна церемонія відкриття літніх Олімпійських Ігор відбудеться вже за тиждень – 26 липня. Проходитимуть вони у Франції. Україну в Парижі представлять 140 спортсменів у 26 видах спорту.

Новости Днепра про Де мешканці Дніпра зможуть подивитись Олімпіаду-2024: перелік каналів

Журналісти dnepr.info дізнались, де можна буде побачити трансляції спортивних змагань за участю українських спортсменів.

Незважаючи на те, що офіційна церемонія відкриття Ігор пройде 26 липня о 20:30, перша гра за участю української команди відбудеться вже 24 липня – це буде футбольний матч між збірними України та Іраку. Стартує матч о 20:00.

Офіційним транслятором Олімпіади-2024 в Україні стане телеканал «Суспільне». Безкоштовно переглянути трансляцію змагань можна буде як на каналі «Суспільне Спорт» так і на каналі «Суспільне Дніпро». Аудіо-трансляцію змагань, у яких братимуть участь українські спортсмени, можна буде послухати на «Радіо Промінь».

Крім цього, в ефірі новин «Суспільне Дніпро» щодня виходитимуть інформаційно-аналітичні огляди літньої Олімпіади. Крім цього, на YouTube-каналі мовника щодня виходитиме дайжест головних подій дня змагання.

На цих Іграх Україну представляє рекордно невелика кількість спортсменів. Закриття Олімпіади-2024 відбудеться 11 серпня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто зі спортсменів із Дніпра братиме участь в Олімпіаді-2024.

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Новости Днепра про Де мешканці Дніпра зможуть подивитись Олімпіаду-2024: перелік каналівУкраїнська Новости Днепра про Де мешканці Дніпра зможуть подивитись Олімпіаду-2024: перелік каналівРусский

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