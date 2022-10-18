Де мешканці Дніпра можуть дізнатися про аварійні відключення світла в місті

Розповідаємо, де можна перевірити чи у вас можуть аварійно відімкнути світло.

У вівторок 18 жовтня, частина Дніпропетровської області залишилася без світла, через ракетний удар по об’єкту енергетичної інфраструктури.

Дізнатися про можливі відключення електроенергії у Дніпрі та області тепер можна у чат-боті в Telegram.

Для цього треба відкрити цей бот та натиснути start. Обрати Дніпропетровську область.

Якщо є аварійні відключення про це буде вказано, якщо їх немає – вам про це повідомлять.

Проте зараз варто економити електроенергію, поки фахівці не стабілізують нашу енергосистему.

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