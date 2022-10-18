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  • Де мешканці Дніпра можуть дізнатися про аварійні відключення світла в місті

Де мешканці Дніпра можуть дізнатися про аварійні відключення світла в місті

Сьогодні 12:11
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Розповідаємо, де можна перевірити чи у вас можуть аварійно відімкнути світло.
Новости Днепра про Де мешканці Дніпра можуть дізнатися про аварійні відключення світла в місті

 

У вівторок 18 жовтня, частина Дніпропетровської області залишилася без світла, через ракетний удар по об’єкту енергетичної інфраструктури. 

Дізнатися про можливі відключення електроенергії у Дніпрі та області тепер можна у чат-боті в Telegram. 

Для цього треба відкрити цей бот та натиснути start. Обрати Дніпропетровську область. 

Якщо є аварійні відключення про це буде вказано, якщо їх немає – вам про це повідомлять. 

Проте зараз варто економити електроенергію, поки фахівці не стабілізують нашу енергосистему.

Новости Днепра про Де мешканці Дніпра можуть дізнатися про аварійні відключення світла в місті

Новости Днепра про Де мешканці Дніпра можуть дізнатися про аварійні відключення світла в місті

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Новости Днепра про Де мешканці Дніпра можуть дізнатися про аварійні відключення світла в містіУкраїнська

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