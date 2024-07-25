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  • Де мешканці Дніпра можуть безкоштовно полікувати зуби та в яких випадках: адреси

Де мешканці Дніпра можуть безкоштовно полікувати зуби та в яких випадках: адреси

Сьогодні 12:39
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У Дніпрі мешканці можуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу.

Новости Днепра про Де мешканці Дніпра можуть безкоштовно полікувати зуби та в яких випадках: адреси

Безкоштовні послуги у лікарнях Дніпра при лікуванні зубів:

  • первинний огляд та оцінка стану стоматологічного здоров’я дорослих та дітей;
  • ургентна та планова допомога дітям до 18 років з необхідними супутніми інструментальними дослідженнями;
  • ургентна допомога дорослим зі своєчасним знеболенням;
  • хірургічні втручання під час надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям;
  • обовʼязкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років.

Як повідомили у Дніпровській міській раді, отримати безоплатну стоматологічну допомогу можна за такими адресами:

  • вул. Старокозацька, 68 (діти);
  • вул. Столєтова, 13 (діти і дорослі);
  • пр. Івана Мазепи, 47 (дорослі).

Також безоплатну стоматологічну допомогу у міських стоматологіях Дніпра можуть отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці. Зокрема – вилікувати, видалити зуби, встановити імплантати чи зробити протезування. Окрім цього, право на безоплатне протезування мають ветерани праці, донори та сім’ї загиблих.  

Щоб отримати безкоштовне протезування у Дніпрі зазначеним пільговим категоріям потрібно мати при собі такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця ЗСУ;
  • довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України.

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Новости Днепра про Де мешканці Дніпра можуть безкоштовно полікувати зуби та в яких випадках: адресиУкраїнська Новости Днепра про Де мешканці Дніпра можуть безкоштовно полікувати зуби та в яких випадках: адресиРусский

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