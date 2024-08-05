Де мешканці Дніпра можуть пройти безкоштовний тест на гепатит В, С та ВІЛ

Минулого тижня у світі відзначався Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Це небезпечне захворювання, яке може роками не виявлятися, хворі можуть не бачити і не відчувати симптомів цієї недуги десятиліттями, а от «підчепити» її можна навіть у манікюрному салоні. Найбільш небезпечні гепатити С та В, вони вражають печінку, але також можуть завдати шкоди й іншим внутрішнім органам. Вони практично невиліковні. Виявити недугу можна за допомогою тестування.

Журналісти dnepr.info як і де можна зробити безкоштовний тест на гепатити та ВІЛ.

Гепатит передається через кров хворого. Це може статися не тільки при проведенні медичних процедур, але і при косметологічних, як, наприклад, манікюр або педикюр, за умови, що майстер погано дезінфікує інструменти. Тому лікарі радять обирати лише перевірених майстрів.

За напрямом від лікаря

Як зазначають у НСЗУ, тестування на ВІЛ та вірусні гепатити В та С безкоштовні в рамках пакету «Первинна медична допомога». Швидкий тест можна зробити у сімейного лікаря чи терапевта за медичними показниками. Лікар повинен виписати електронне направлення до профільного фахівця – інфекціоніста.

Безкоштовно пройти обстеження можна у медустанові, яка підписала договір з НСЗУ на надання пакету медпослуг: «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». Дізнатися адресу найближчої медустанови, яка надає такі послуги, можна за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

За власним бажанням

Пройти тестування на наявність гепатиту чи ВІЛ-інфекції можна також без направлення лікаря. Для цього необхідно скористатися послугами «мобільного тестування» – як правило його проводять у невеликих бусах, які можуть курсувати містом або на певній вулиці.

Знайти місце тестування максимально близько можна за допомогою чат-бота «ТЕСТ поруч». В боті зібрані адреси як медичних установ, які проводять тестування так і не державних організацій.

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