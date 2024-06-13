Де дивитись ігри збірної України на Євро-2024: час, канал та суперники

Вже завтра стартує чемпіонат Європи-2024. Він проходитиме у 10 містах Німеччини. Збірна України також братиме участь у чемпіонаті. Група, в якій виступатимуть наші футболісти – це група «Е».

Журналісти dnepr.info дізналися, в які дні і з ким гратиме збірна України з футболу, а також де можна подивитися матчі не виходячи з дому.

Суперники України

До групи «Е» входить Бельгія, Словаччина, Румунія та Україна. Серія матчів у групі розпочнеться 17 червня.

Відкриє її гра між Румунією та Україною. Матч пройде у Мюнхені і розпочнеться о 16:00.

Друга гра української збірної відбудеться в аналогічний час 21 червня. Суперником буде Словаччина. Гра пройде у Дюссердольфі.

26 червня у Штутгарті Україна зіграє з Бельгією. Матч розпочнеться о 19:00.

Також у групі 17 червня відбудеться гра між Бельгією та Словаччиною, матч розпочнеться о 19:00, 22 червня зіграє Бельгія та Румунія, матч стартує о 22:00, а 26 числа гратимуть Словаччина та Румунія. Гра розпочнеться о 19:00.

Після матчів буде відібрано дві команди з кожної з шести груп, а також буде обрано 4 збірні, які зароблять найбільшу кількість очок у своїх квартетах.

Де дивитись матчі

Сервіс Megogo покаже усі матчі чемпіонату – 51 поєдинок. Канал «Суспільне» покаже всі матчі збірної України, а також частину інших ігор, у тому числі півфінали та фінал Євро-2024. Трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні Т2 та кабельних мережах. Також канал покаже матч-відкриття.

Груповий раунд закінчиться 26 червня, чвертьфінали пройдуть 5 та 6 липня, півфінали – 9 та 10 липня. Фінал Євро-2024 пройде 14 липня.

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