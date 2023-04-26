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  • ДБР викрило всеукраїнське наркоугруповання: обшук провели на Дніпропетровщині

ДБР викрило всеукраїнське наркоугруповання: обшук провели на Дніпропетровщині

Сьогодні 21:15
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Нарколабораторії знаходилися у кількох областях, речовини продавали оптом і у роздріб. Щомісяця реалізовувалося 250 доз вартістю близько 70 млн. гривень. Крім того, психотропи намагалися провозити також і до прифронтових регіонів.

Новости Днепра про ДБР викрило всеукраїнське наркоугруповання: обшук провели на Дніпропетровщині

Про це повідомляє ДБР.

Щоб легалізувати доходи, організатор та учасник групи купували автомобілі та нерухомість по всій країні. Співробітниками ДБР було проведено 35 обшуків у Києві, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Було затримано організатора, трьох членів групи та одного з оптових покупців.

Під час обшуків було вилучено 20 кг психотропних речовин, понад 600 л прекурсорів для виготовлення наркотиків, обладнання, понад 60 тис. доларів США та інші речові докази.

Затриманим повідомили про підозру у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України. Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оптовий покупець та реалізатор наркотиків отримав повідомлення про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 307 КК України, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Всім затриманим мають обрати запобіжний захід, також триває пошук усіх причетних до злочинної діяльності.

Новости Днепра про ДБР викрило всеукраїнське наркоугруповання: обшук провели на Дніпропетровщині

Новости Днепра про ДБР викрило всеукраїнське наркоугруповання: обшук провели на Дніпропетровщині

Новости Днепра про ДБР викрило всеукраїнське наркоугруповання: обшук провели на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про ДБР викрило всеукраїнське наркоугруповання: обшук провели на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про ДБР викрило всеукраїнське наркоугруповання: обшук провели на ДніпропетровщиніРусский

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