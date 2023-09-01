ДБР шукає свідків смертельної стрілянини у Дніпрі: куди звертатися

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження, правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють усі обставити події.
Для цього їм потрібна допомога свідків.
Про це повідомила в ефірі телемарафону радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
Хотіла би звернутися до громадян, які, можливо, випадково стали свідками цього інциденту. Якщо у вас є фото чи відео за фактом цієї пригоди, ми просимо повідомите про це до територіального управління ДБР у м. Полтава за номером 0-800-350-352. Чим більше у слідчих буде матеріалів, тим більше у них буде можливостей проаналізувати, що трапилося насправді, – сказала вона.
Тому, якщо у вас є будь-яка інформація, телефонуйте: 0-800-350-352.
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