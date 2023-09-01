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ДБР шукає свідків смертельної стрілянини у Дніпрі: куди звертатися

Сьогодні 14:25
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29 серпня на проспекті Мазепи сталася стрілянина. Як пізніше з'ясувалося, поліцейський смертельно поранив чоловіка.

Новости Днепра про ДБР шукає свідків смертельної стрілянини у Дніпрі: куди звертатися

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження, правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють усі обставити події.

Для цього їм потрібна допомога свідків.

Про це повідомила в ефірі телемарафону радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Хотіла би звернутися до громадян, які, можливо, випадково стали свідками цього інциденту. Якщо у вас є фото чи відео за фактом цієї пригоди, ми просимо повідомите про це до територіального управління ДБР у м. Полтава за номером 0-800-350-352. Чим більше у слідчих буде матеріалів, тим більше у них буде можливостей проаналізувати, що трапилося насправді, – сказала вона.

Тому, якщо у вас є будь-яка інформація, телефонуйте: 0-800-350-352.

Нагадаємо, раніше ми писали, що патрульному обрали запобіжний захід. Його адвокат прокоментувала рішення суду.

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Новости Днепра про ДБР шукає свідків смертельної стрілянини у Дніпрі: куди звертатисяУкраїнська

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