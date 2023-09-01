ДБР шукає свідків смертельної стрілянини у Дніпрі: куди звертатися

29 серпня на проспекті Мазепи сталася стрілянина. Як пізніше з'ясувалося, поліцейський смертельно поранив чоловіка.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження, правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють усі обставити події.

Для цього їм потрібна допомога свідків.

Про це повідомила в ефірі телемарафону радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Хотіла би звернутися до громадян, які, можливо, випадково стали свідками цього інциденту. Якщо у вас є фото чи відео за фактом цієї пригоди, ми просимо повідомите про це до територіального управління ДБР у м. Полтава за номером 0-800-350-352. Чим більше у слідчих буде матеріалів, тим більше у них буде можливостей проаналізувати, що трапилося насправді, – сказала вона.

Тому, якщо у вас є будь-яка інформація, телефонуйте: 0-800-350-352.

Нагадаємо, раніше ми писали, що патрульному обрали запобіжний захід. Його адвокат прокоментувала рішення суду.

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