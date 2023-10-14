ДБР підозрює колишнього командира в/ч з Дніпра у незаконному відчуженні павільйонів на набережній

Колишній командир військової частини з Дніпра підозрюється у незаконному відчуженні двох великих торгових павільйонів на набережній міста.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що полковник у березні 2022 року видав накази про примусове відчуження майна на користь підрозділів його військової частини, – йдеться у повідомленні.

У документі не було вказано, для яких саме підрозділів призначене майно.

Після появи документа павільйони були захоплені та розібрані під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади.

Це формування не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до державних органів.

За попередніми даними збитків завдано на 21 млн гривень.

Колишньому командиру в/ч повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

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